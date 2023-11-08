今（8）日金星進入天秤座，正好與24節氣的「立冬」相遇，為12星座帶來溫暖又浪漫的風，塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，近期4星座戀愛運勢超旺，第1名天秤座魅力大提升，能獲得別人的關注，告白成功機率高。

▎第4名、巨蟹座

由於金星進入田宅宮，巨蟹座這段時間會希望打造舒適溫馨的生活環境。若目前處於單身，建議多去博物館、圖書館、古蹟等有文化氣息的地方，有機會遇有內涵的異性，或請親友幫忙介紹，能碰到適合的對象，如果已有伴侶了，感情會更和睦，假若有裝修或搬家的打算，近期是好時機，可以與另一半打造理想家園。

▎第3名、牡羊座

受到金星進入夫妻宮的影響，牡羊座近期對愛情充滿責任和忠誠，變得更成熟穩重，想建立一個長久和穩定的關係，不再隨意玩弄感情。單身的牡羊座可以多關注年長或有實力的異性，能給予安全感與信賴，平時多參加公益、志工活動，容易吸引到相同價值觀的人。如果已經有另一半，最近感情會更牢固，彼此支持與鼓勵，適合結婚或生子。

▎第2名、雙子座

金星進入戀愛宮，雙子座開始變得浪漫又多情，想嘗試一些新鮮和刺激的事物，增加戀愛經驗。目前若是單身狀態，可以透過交友平台認識新朋友，或是約出來見面，平時建議多出門旅行或學習新技能，有助於擴大視野和人脈，說不定能遇到心儀對象；非單身的雙子座，感情方面變得更火熱，與另一半默契與信任大提升。

▎第1名、天秤座

金星進入命宮，天秤座近日會感覺到魅力大增，無論外表還是氣質，能吸引到許多人注意與讚賞，使天秤座變得更有自信，主動追求喜歡的對象，或是接受別人的示好。建議單身的天秤座多參加社交活動，有機會認識志同道合的異性，如果已有交往對象，彼此感情會更甜蜜和諧，這段時間適合表達愛與承諾，可以考慮結婚或訂定未來計畫。