超熱血！為台灣拿下首面亞運網球男雙金牌的網壇新星許育修，接受週刊專訪指出，對於第一次參賽亞運就奪冠感到很開心，尤其感恩各界的支持，特別披露自己打球以來的貴人，除一路相伴、為他奔波找資源的媽媽外，他在獲獎後的臉書發文，特別提到感謝昇恆昌旗下基金會的贊助，讓他及國體大的學生能為台灣爭光、翻轉人生。

許育修為台灣拿下首面亞運網球男雙金牌，好成績讓他躍升為台灣男網一哥。（許育修提供）

許育修繼拿下成都世大運網球男雙、混雙金牌後，又搭配莊吉生在杭州亞運網球男雙奪金，好成績讓台灣球迷嗨翻天。對於自己的網球路，今年24歲的許育修受訪談到，他出身彰化員林一個單親家庭，綽號「修將」是阿嬤在他小時候幫他取的，因阿嬤也打網球，也引他入門，他自小開始練球，和網球結下不解之緣。

據指出，許育修心目中，媽媽是支持他打球最大的力量，由於家中經濟不允許，媽媽學穿球拍線、按摩，幫他存比賽經費，陪他到各地比賽，借住朋友家或找最便宜旅館。為了許育修比賽，許媽媽四處找資源，大學時期獲昇恒昌旗下基金會贊助，也就是許育修獲獎後在臉書發文中，特別感謝昇恆昌董事長江松樺和夫人許麗鳳（江媽媽）的原因。

據指出，許育修口中的「江媽媽」許麗鳳，經常關心許育修及其他孩子運動員的生活就學及訓練狀況，許育修也不時會寫信給江媽媽表達感謝心意。細數兩人互動，許育修會告訴江媽媽自己的學業進度及訓練情形，讓江媽媽安心。

許育修接受媒體專訪，披露自己打球以來的貴人，特別感謝昇恆昌旗下基金會的贊助。（許育修提供）

對此，昇恆昌總經理江建廷受訪表示，董事長江松樺和夫人許麗鳳，透過旗下基金會長期贊助運動員，像照顧守護自己的孩子，歡喜看著他們成長，甚至發光發熱，看到許育修這麼年輕就有如此成長，其實倍感欣慰。

拿下世大運、亞運男雙金牌，許育修被視為台灣的網壇新星。他的教練張孝雍表示，許育修的身材在網壇中其實是劣勢，但他全靠苦練，才會在年紀輕輕就取得佳績。二人在場上、場下的互動自然，他也不會給許育修過多的壓力，讓他盡情揮灑，師徒倆靠著默契，征服一場場的賽事。

許育修受訪表示，除感謝球迷、期許台灣網球環境更好，也特別希望未來有更多企業或是有能力的人，能持續關注台灣運動員，支持台灣體育邁向國際。而他接著會全心投入備戰明年的巴黎奧運，是他送給這些幫助他的貴人們最好的禮物。