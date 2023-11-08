新北立委參選人、國民黨議員廖先翔父親廖正良在汐止茄苳路開設的停車場，涉及違法經營引發爭議，連日遭綠營追打，民進黨今（8）日在新北市議會辦「土皇帝違規停車場再加一，國有土地淪為廖家提款機」記者會，再爆廖家還有新台五路二段停車場也占用國家保護土地，月收9萬多元。廖先翔坦承疏失，他與父親向社會致歉。

廖先翔表示，該停車場因上周爭議已停止營運，已通知車主退款並另尋停車地點。該地為地主委託，本人父親僅增加照明設備及雨棚，並未擴大水泥鋪面，而聯外道路的水泥鋪面為長年旁邊住戶進出口通道，非本人父親施作，父親亦無佔用行為。

廖先翔說，保護區未依停車場法申請停車場證的疏失屬實，而助理作為聯繫窗口原因為父親委託助管理並額外給付費用，非算在助理薪資內，但他允許此事屬個人疏失，針對上述兩項疏失他及代表父親向社會致歉。

新北市交通局回應，7日接獲民眾陳情後，即派員前往現場稽查並查有營業收費事證，並已發函停車場負責人應依規定申設及取得登記證，如逾期未提出申請或改善，交通局將依法處3000元罰鍰並限期15天改正，屆期如仍未改正，最高處1萬5000元並得連續裁罰；至於涉及違反土地使用部分，亦已同步轉請權責機關查處。

議員戴瑋姍說，廖家長期在為非作歹，廖先翔根本就是停車場小王子，占用國土夢想家。從歷年空照圖可看出，新台五路的停車場2012年還是一片綠地，2016年開始整地開出一條道路，2022年卻變成停車場對外營業，現共有45個停車格，共45個車格，他們今天上午去拍停車場滿場，質問廖家到底牟利了多少錢？並再次質疑侯市府包庇，國有地被占用，都沒去清查，究竟就是怠忽職守還是受到廖家父子威逼脅迫，要求市府應即刻去現勘處理，並指廖家父子侵占國有地還涉及刑法問題。

議員林秉宥表示，民眾爆料廖家在汐止區新台五路二段145號旁占用國有土地，違規經營停車場。經比對發現停車場主要坐落於汐止區崇德段701、702、703地號，三塊土地使用分區皆為都市計畫「保護區」，而停車場出入車道部分則是占用汐止區水源段1346、1347地號，經查汐止區水源段1346地號是交通部公路局所有，而汐止區水源段1347地號則是新北市政府養護工程處所有，兩塊又是國有地，整座停車場占地約333坪，一個月收入約9萬多元，違法占用國有土地不法獲利又添一件，違法爭議接二連三，不禁讓人懷疑是否為慣犯，更是造成民眾對民意代表有錯誤偏見的兇手

依照都市計畫法新北市施行細則第28條保護區為國土保安、土保持、維護天然資源與保護環境及生態功能而劃定，在不妨礙保護區劃定目的下，經市府審查核准得為條列18項項目使用，然其中並無可做為「停車場」使用。廖家兩代擔任地方議員視法律為無物，明知不可為還開發保護區，占用國有地獲利，把國有土地淪為廖家提款機，完全有負民眾託付與期待。

議員顏蔚慈指出，新台五路二段停車場出入口柵欄有貼出承租資訊，上方有兩位聯絡人，一位羅小姐、一位廖先生，經比對羅小姐所留電話就是新北市議員廖先翔服務處電話，而廖先生手機竟然是議員廖先翔父親廖正良本人手機。廖家身為土皇帝違法佔用國有地違規做為停車場，完全是大喇喇不怕別人知道，白天由廖先翔服務處助理協助承租業務，晚上及假日則有他父親親力親為。佔用國有土地作為違規停車場的違法家族事業，獲利還不用繳稅，完全是無本生意，現在被爆料廖先翔就急撇清結束營業，正要退還11月租金避責，請問身為慣犯的廖先翔到底還有多少座停車場？有多少民眾需要再重新找車位？

議員蘇錦雄說，依照都市計畫法新北市施行細則規定，保護區內的土地禁止砍伐竹木、破壞地形或改變地貌。一塊土地不會莫名其妙地自己整地變成停車場，請市府務必要徹查清楚到底是誰開挖整地，農業局針對這些土地有核准開發嗎？如果沒有，完全怠忽職守，平常面對一般農民開挖整地急著開單裁罰，面對廖家家族一而再而三在保護區開挖整地舖設水泥卻毫無作為。難道顏色對了，就可以大事化小，小事化無，繼續違規嗎？

議員張錦豪說，市府螺絲掉滿地，國有土地長期被隨意濫用，已經不只是單純管理不善，而是明顯的怠忽職守，對市民的權益毫不在意，請假拚選舉的侯市長難道都不用負責嗎？繼續裝聾做啞說「依法辦理」？身為監督市府的議員要求侯友宜出來面對，一個月內立即全面、徹底調查新北市所有國有土地是否有違規作為停車場的情事，以及全面輔導停車場業者申請合法化，並請政風徹查這些案件有無官員涉貪或違法之情事。