移民署新竹縣服務站前主任黃清欽，今年1月間因被檢舉領導失當，遭監院調查，調離主管職位，不料半年後又調陞雲林縣服務站主任，國民黨立委林思銘質疑，監察院無能端正官箴，淪為無牙老虎。
立法院司法法制委員會今審查監察院立法計畫，林思銘就移民署黃清欽案，質詢監察院祕書長李俊俋；林思銘說，本案發生之初，監察院接受檢舉介入調查，並要求移民署「檢討改進」，沒想到移民署的改進方式，就是把原本調為非主管職的黃清欽，再度調陞雲林縣服務站主任。
林思銘質疑，這表示行政機關現在根本視監察院的調查於無物，你調查你的，我做我的，徹底踐踏監察權；憲法賦予監察院國家最高監察權力，行使同意、彈劾、糾舉及審計權，但是監察院現在已經被當成無牙老虎，實在有虧職守。
對此，李俊俋表示，監察院9月已經再度展開調查，移民署最遲本月前須回復，主管機關有必要就外界疑慮說明清楚。
林思銘認為，現今的監察權行使強度不足，無法發揮除弊效能，要求監察院應該硬起來，該糾正就糾正，該移送就移送，不要一昧鄉愿下去。
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