由於法國空中交通管制系統需要升級，大巴黎地區數座主要機場將於明年1月、2月取消1萬多個航班。

歐洲新聞台（Euronews）報導，法國的航管目前是仰賴1970年代開發的系統在運作，有時甚至要用紙條來代表即將抵達的飛機。雖然這套系統近年都有定期升級，但由於空中交通迅速成長，仍預定於明年初大幅翻修。

在系統更新的同時，旅客若於明年1月、2月旅行，可能會遇到一些不便。每年有超過250萬個航班經過法國空域，一旦出現任何問題，都會影響往來歐洲各地的旅行。

法國BFM商業新聞頻道提到，在系統更新期間，估計約有1萬6500個航班會被取消。

相關單位建議航空公司，從明年1月9日到2月14日之間，從巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle）、歐利機場（Orly）、勒布爾熱機場（Le Bourget）和博維機場（Beauvais）起降的航班數量應減少20%。

在這段期間，新系統將在巴黎郊區的阿提斯－蒙斯市（Athis-Mons）飛航管制中心接受測試。

至於有哪些航班會被取消，將由航空公司決定，但有可能優先保留長程航線。

法國空航服務局（DNSA）局長吉耶梅（Florian Guillermet）告訴BFM頻道，把現有系統升級到「新一代系統」，已經是「至關重要」的事情。

這次翻修規模龐大，是因為將近80%的系統都需要升級，比平常更換一個個零組件的工程要大。

為了改善法國航管系統，相關單位已投資約10億歐元（約新台幣349億元），未來將可處理更多航班、運作也更有效率。