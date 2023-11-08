日媒報導，數名日中韓外交方面人士透露，日本、中國、韓國針對11月26日在韓國釜山舉行3國外長會談，已經進入最終協調階段。若會談順利登場，將是睽違4年再度舉行。

日本讀賣新聞報導，這場預計在韓國釜山舉行的3國外長會談，將由日本外務大臣上川陽子、中國外交部長王毅、韓國外交部長朴振出席，預料將針對區域情勢、人際交流等議題交換意見。

日中韓上一次舉行外長會談，是在4年前的2019年8月。

同時，預料3國外長將在會談中，就盡早舉辦日中韓領袖會談展開討論。日中韓領袖會談上一次是在2019年12月舉辦。

另外，配合日中韓外長會談舉行，日本與中國也正協調屆時在場邊舉行雙邊外長會談。

有關11月中旬將在美國舊金山登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，由於日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平預定出席，也傳出有尋求配合APEC峰會舉行日中領袖會談的動向。

讀賣新聞分析，儘管有意見期待日本與中國之間進行高層級對話，但雙方懸而未解的問題仍堆積如山，兩國關係改善仍將持續前景難料的狀況。

日中兩國課題包括福島第一核電廠的「核處理水」排海後，中國全面禁止日本水產品進口，對日本再三要求中方廢除禁令也不回應。另外，日本也要求中國從日本專屬經濟區（EEZ）內，撤除疑似用作海洋調查的浮標。

而日本自民黨內也有意見認為，即使日中舉行領袖會談，也不清楚能否直接解決問題。