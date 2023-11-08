衛生官員今天警告，過去10年美國新生兒梅毒病例暴增10倍，這是美國性傳染病增加的冰山一角。
美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）在聲明中表示，2022年有超過3700名嬰兒出生時患有先天性梅毒，是2012年的10倍以上。
但疾病管制暨預防中心表示，10分之9的病例其實可以藉由孕期及時檢測和治療來預防。
疾病管制暨預防中心醫療長侯瑞（Debra Houry）表示：「美國先天性梅毒危機升高的速度令人心碎。」
如果母親感染梅毒而未接受治療，嬰兒可能會在胎內時感染。孕婦感染梅毒可能導致流產、新生兒死亡，或是造成嬰兒失明、失聰以及骨骼畸形等長期併發症。
侯瑞說：「我國性傳染病持續增加，國內所有年齡層感染梅毒的人數持續攀升，包括育齡婦女及其性伴侶。」
檢測和治療機會較少的少數族裔首當其衝。疾病管制暨預防中心表示，2021年非裔、原住民或西裔新生兒感染梅毒的人數是白人母親所生嬰兒的8倍，呼籲當局針對這些弱勢族群量身制定應對策略。
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