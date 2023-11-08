七大工業國集團（G7）外長會議今天在日本東京進行第2天議程，針對烏克蘭及中國情勢等議題展開討論，預定下午將發表共同聲明，盼對包括因應中東情勢在內傳達一致訊息。

日本放送協會（NHK）報導，G7外長會議今天進行第2天議程，從上午10時起開始討論烏克蘭及包括中國在內的印度太平洋情勢等議題。

有關烏克蘭情勢，就在有看法認為由於俄羅斯侵略長期化，各國間都出現所謂的「援助疲乏」，預料G7外長將確認嚴厲制裁俄羅斯及持續提供烏克蘭援助。

而在下午的討論上，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）預定透過視訊方式參與，研判G7外長屆時將傳達上述繼續提供援助的態度。

另外，有關強化霸權主義行動的中國，G7外長會議上除共享維持基於法治的自由且開放國際秩序的重要性，預料也將確認有必要與中國進行對話。

待連串討論結束後，G7外長預定將在下午發表彙整會議成果的共同聲明。