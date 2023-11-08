花蓮豐濱鄉新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場，並取得縣府核發場證及有機加工驗證，盼藉此拓展在地農產銷售。（羅亦晽攝）

農糧署東區分署長徐煇妃說明農糧署農產品初級加工場成立要件。（羅亦晽攝）

花蓮豐濱鄉新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場，並取得縣府核發場證及有機加工驗證，盼藉此拓展在地農產銷售。（羅亦晽攝）

花蓮豐濱鄉新社部落當地8位青農組成團隊「八個傻瓜」，近年採有機農業與友善方式推動梯田復耕，不僅讓部落得以重現稻田美景，更找回溪邊、海邊消逝的生態。（羅亦晽攝）

台11線東海岸沿線無農產品初級加工場，地方農友在工作室自行加工的產品，通常無法在通路上架，只能在市集販售，大幅限縮產品曝光度。花蓮豐濱鄉新社部落在地青農在農糧署東區分署等團隊輔導下，成立東海岸首間農產品初級加工場，並取得縣府核發場證及有機加工驗證，盼藉此拓展在地農產銷售。

豐濱鄉新社部落梯田金黃稻浪吸引不少旅人駐足欣賞，地方良田卻因人口老化陸續休耕，直到近年在當地8位青農組成的團隊「八個傻瓜」努力下，採有機農業與友善方式推動復耕，讓部落得以重現稻田美景，並找回溪邊、海邊消逝的生態，他們更將梯田開放給當地國小作為田間教室進行食農教育。

由於台11線上沒有農產品初級加工場，地方小農若要在通路上架自家產品，只能委託位在花東縱谷的加工場協助處理，而自行在工作室加工的產品，也只能在市集販售，大幅侷限銷售管道，於是「八個傻瓜」在農糧署東區分署及食品工業發展研究所等專家團隊輔導下，於2021年11月成立農產品初級加工場，是東海岸上第一間，也是花蓮全縣第5間。

農糧署東區分署長徐煇妃指出，以往食品要在正式加工廠（場）生產後才能在通路銷售，農糧署為幫助小農得以上架加工農產品，2021年推動農產品初級加工場制度，增加小農拓展多元的通路管道。

她接著說明農產品初級加工場成立要件，包括加工原料須是溯源食品，生產過程須符合GHP規範，且申請者須通過40小時的加工技術與食品衛生安全等相關訓練，最後經地方政府實地審查後才能申請合格場證。

徐煇妃表示，新社部落的農產品初級加工場2年前成立後，已取得花蓮縣府核發的場證，加工品項及方式為黑豆乾燥、焙炒及稻米碾製，且該團隊為進一步提升產品質量，今年還取得有機加工驗證，可以用有機加工方式上架農產品，是東海岸台11線第一家，也是唯一一家。