2024總統大選藍白合卡關，傳出前高雄市長韓國瑜曾向民眾黨主席柯文哲表示，沒有侯柯配就是侯韓配，但被韓、柯否認。國民黨台北市大同、士林立委參選人游淑慧今表示，韓國瑜能號召海外支持者及基層庶民，黨應該給予他未來角色，例如國民黨總統參選人侯友宜進總統府、韓國瑜列不分區立委第一名，成為立法院龍頭儲備人選。

昨日傳出，韓國瑜對柯文哲說「沒侯柯配就是侯韓配」，遭柯、韓2人先後否認，韓辦發出澄清，強調相關消息並非事實，籲請外界勿以訛傳訛、扭曲誤導；柯文哲則表示，韓沒有當面說過這件事。

針對韓國瑜未來角色，游淑慧8日表示，國民黨一定要給予韓角色，例如侯友宜進總統府，韓國瑜列不分區立委第一名，成為立法院龍頭儲備人選，促成行政、立法合作。

她解釋，韓國瑜經歷2020年總統大選，獲得許多非藍支持者，像是計程車、遊覽車司機、菜販等基層庶民，如果沒有韓國瑜，這些人恐怕沒有理由支持國民黨。

游也指出，韓國瑜過去花很多時間經營海外，未來4年也會陸續到僑界拜訪，海外熱度沒有減少，特別是今年台北市海外復籍人士有12萬，全台灣很可能有50、60萬以上，這些選票當然要爭取，但海外反台有時間、金錢成本，需要韓國瑜登高一呼。

游淑慧分析，侯友宜近期支持度攀升，是因為藍白合卡關促使藍營歸隊，等到韓國瑜未來角色出來後，韓國瑜效應會逐漸出現。