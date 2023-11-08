金馬執委會8日公布第60屆金馬獎華麗頒獎嘉賓陣容，包含金馬執委會主席李屏賓、本屆評審團主席李安、三座金馬獎最佳導演許鞍華、威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，和主持過兩屆金馬獎的林志玲等超級巨星，都將齊聚金馬、閃耀盛會。

擔任過兩次金馬獎主持人且通日文的林志玲，將搭配北野武頒獎。新片在日本拍攝的許光漢，則與滿島光組成新鮮頒獎人。妻夫木聰和一起演過《刺客聶隱娘》的好友張震再續前緣，帥度加倍。已拿下日本金像獎三座最佳男主角和一座最佳男配角的役所廣司，和也有三座金馬獎最佳女主角和一座最佳女配角的張艾嘉揭曉本屆影帝。至於本屆影后，則由陳淑芳、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱5位金馬影后一起加持。

林柏宏將和7年前讓他獲得最佳男配角的評審團主席許鞍華聚首。準備當爸爸的兩屆金馬得主劉冠廷，又會與《窄路微塵》飾演最美小媽媽的袁澧林有何火花？《濁水漂流》的柯煒林、《該死的阿修羅》的王渝萱是港台兩地備受看好的青春演技派。在《周處除三害》拼得你死我活的金馬影帝陳以文、阮經天將要心平氣和地揭曉最具潛力的演員。

而兩度問鼎影后的王淨和上屆最佳男配角朱軒洋、一出道便贏得最佳新演員的柯震東和入圍過女主角的宋芸樺、金馬影帝李康生與金馬影后楊貴媚，這些頒獎人過往在影視作品的合作經驗會為金馬舞台帶來什麼火花？曾獲最佳新演員的范少勳和以《幻愛》被提名的劉俊謙，也有超乎想像的默契與交情。幾乎每組頒獎人都是看點。