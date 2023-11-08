根據美國《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）發出的訃聞，半導體界大師級的教授施敏在美國當地時間6日辭世，享壽87歲。

施敏與張忠謀同為美國史丹福大學電機博士，他在1963年取得博士學位後，進入美國知名研發重鎮貝爾實驗室（Bell Labs）工作，但在1968-1969年，特別請長假回國指導他的第1位博士生張俊彥，提出金屬與半導體間的電荷流動理論和傳輸模式，奠基過去50年在積體電路元件中最為關鍵之歐姆與蕭特基接觸，使得晶片產業能夠依照「摩爾定律」持續擴展，成為各類電子系統不可或缺要件。

施敏於1967-1969年所撰寫的《半導體元件物理學》，起先用於交大電子研究所上課講義，很快受到全球矚目，翻譯成6國語言、發行超過300萬冊，被全世界半導體和積體電路領域師生、研究人員及相關產業不斷地引用，成為全球最暢銷的「半導體界聖經」。

施敏同時也是國立陽明交通大學終身講座教授、中研院院士。施敏的實驗室是台灣半導體產業人才搖籃，他的學生包括前交大校長張俊彥、鈺創董事長盧超群、以及台積電研發副總經理暨技術長孫元成等半導體大將。