民進黨總統參選人賴清德日前提出「桃竹苗大矽谷計畫」，國科會主委吳政忠今日表示，科學園區的發展都會與鄰近生活圈結合，隨之發展的AI應用商機、晶創計畫效益因此不會侷限在單一園區當中，「大園區概念與大矽谷精神相當契合」，接下來不只是桃竹苗，大台中、南部S廊帶都有類似的規劃，科學園區「未來會朝2.0方向走」。

立法院教文會今(8)日審查國科會113年度預算，吳政忠在接受媒體聯訪時不僅談到賴清德日前拋出的「桃竹苗大矽谷計畫」，也提到第3期「國家太空科技發展長程計畫」會再加碼超過新台幣400億元的預算。

吳政忠說明，預算增加主要是因應低軌通訊衛星商業化局勢，這除了與國安相關，更有助於提升經濟、太空產業發展、5G、6G通訊地面設備等各領域結合。

至於台灣是否接下來會與國外衛星服務供應商展開合作，吳政忠說，衛星公司不只有美國星鏈（Starlink），還有英國OneWeb、歐洲Eutelsat等，且台灣在人造衛星製造方面實力也十分強悍，未來會整體布局。