民眾黨今8日公布委託三家民調機構最新數字，民眾黨總統參選人柯文哲都名列第一，贏國民黨總統參選人侯友宜超過8％，也都贏民進黨賴清德。對此，侯辦發言人錢震宇質疑民眾黨的民調不是用組合，而是做個人對比，是否柯文哲早就決定要自己選，所以日前柯文哲同意侯柯或柯侯二人配成一組的聲明，都是玩假的？

錢震宇指出，進入藍白政黨協商後，就表示沒有全民調及民主初選的選項。但民眾黨卻以自費委託執行的民調來魚目混珠、誤導視聽，尤其這種自己出錢還刻意選擇此刻發布的民調，更是令人難以接受與信服。

錢震宇指出，十月底藍白合便進入政黨協商的階段，雙分也同意以新的方案來共同討論與解決，國民黨更具體提出日本與德國模式做為合作的新選項。但遺憾的是，民眾黨還是回到原點，堅持採用全民調，還自行花錢委託民調公司做民調，這不就等於把內參民調當文宣使用？如此作法，不僅別有用心，更顯見對藍白合作缺乏誠意與善意。

錢震宇說，民眾黨委託的三家民調公司中，其中兩家都是柯文哲主席長期配合的公司，不禁令人質疑這等同是黃珊珊去年台北市長選前民調失準的翻版，即黃珊珊的選前民調有半數坐二望一，也自稱手機民調拿第一，最後選舉結果卻大輸蔣萬安17％，排名最後。

錢震宇也強調，根據柯文哲公布民調的內容，為何不是侯柯配或柯侯配對上民進黨的賴蕭配(賴清德與蕭美琴)，怎麼只做個人，而不是將侯柯結合成一組？是否柯文哲早就決定要自己選，所以日前柯文哲同意侯柯或柯侯二人配成一組的聲明，都是玩假的？

錢震宇也呼籲，有高達六成以上的民意希望下架民進黨，完成政黨輪替，藍白合作不該再走回頭路，只有藍白真心合作，才能符合多數民意的期盼。與其恣意放話與亂帶風向，不如以大局為重、以蒼生為念，一起為中華民國的未來而努力。