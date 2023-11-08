新郎主動幫新娘要求勾手合照。（相信音樂提供）

鼓鼓獻唱婚禮指定曲〈當我變成我們〉送給歌迷。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯和歌迷之間的相處就像朋友、家人般，他能記住每位歌迷的名字和面孔，每天總會透過社群和歌迷「說一聲晚安」。日前他特地抽空擔任女鐵粉的婚禮歌手，獻唱最浪漫婚禮指定歌曲〈當我變成我們〉，而這一切都是新郎的密謀安排，新娘全被蒙在鼓裡，就是想給最愛的人最難忘的回憶，除了唱歌曲送給新人外，新郎主動「要求」鼓鼓可否讓新娘勾著鼓鼓的手合照，鼓鼓笑回說：「那就勾一次，一次就好！」

為了給歌迷驚喜，在鼓鼓登場前絕對不能被新娘撞見，因此走出包廂上廁所就像躲貓貓一樣。當婚宴進行到新人相識影片播放完時，新郎表示自己想準備了驚喜獻給新娘，無奈鼓鼓因為有工作無法來，接著現場播放鼓鼓預先錄好的祝福影片，當新娘正以為鼓鼓無法來時，此時鼓鼓驚喜現身演唱〈當我變成我們〉獻給新人，新娘欣喜萬分，全場賓客也紛紛站起搶拍。最後鼓鼓對歌迷說：「之前我每一場演唱會你都會來，知道妳最近忙婚禮，忙到我的演唱會你沒參與到，我每一場演唱會你都會來，所以準備了演唱會應援小物送給妳，就像妳也一起出席演唱會。」鼓鼓貼心舉動，讓歌迷開心不已。

鼓鼓11月18日將和蕭秉治舉辦首次海外合體演唱會，在新加坡 CAPITOL THEATRE演出。至於鼓鼓的好事什麼時候？他說：「在計劃中，有好消息會跟大家分享。」