哥吉拉投影即日起至12月31日，每晚5點到11點亮燈。（國家影視聽中心提供）

近年吹起漫畫改編與英雄電影的風潮，一部部特效大片推陳出新，但世界影迷公認最經典有名的怪獸角色「哥吉拉」仍擁有不敗地位！哥吉拉於1954年在大銀幕初登場，問世即將滿70年的此刻，國家影視聽中心宣佈11月11日起「怪獸之王」將佔領新莊，設立主題影展「響徹世界的吼聲 GODZILLA FOREVER」。

從第一部電影誕生起，「哥吉拉」就成為災難與核能的代名詞，做為一個充滿破壞力的史前巨獸，牠的誕生源自於深海核彈試爆、因核塵汙染而突變，融合了二戰歷史背景與環境議題，連結到戰後創傷、社會變遷的集體共感，使其象徵意義超過電影市場的角色IP，成為無可取代的文化符號。

國家影視聽中心執行長李智仁表示：「哥吉拉的經典定位毋庸置疑，每一位影迷心中都有最佳的解讀與詮釋，影視聽中心同仁與東寶電影公司花了3個多月的時間進行溝通協商 ，順利讓哥吉拉系列隆重推出，希望大家喜歡，並找到珍貴的回憶與新的啟發！」

「哥吉拉」是為災難與核能的代名詞，融合了二戰歷史背景與環境議題。（TM ＆ 🄫 TOHO CO.， LTD.授權提供）

影視聽中心主題影展「響徹世界的吼聲 GODZILLA FOREVER」消息一出，立刻引起世界各地的「哥迷」瘋狂討論，此次影視聽中心精選8部從昭和、平成、到二十一世紀的哥吉拉作品，以開創巨作《哥吉拉》震撼回顧王者誕生的經典元素，並接連在續作《金剛對哥吉拉》、《摩斯拉對哥吉拉》、《哥吉拉對黑多拉》、《哥吉拉對機械哥吉拉》、《哥吉拉 VS 碧奧蘭蒂》、《哥吉拉 VS 王者基多拉》及《正宗哥吉拉》，讓觀眾感受大怪獸的進化史。

影展有精彩選片，更斥資在新莊場館打造沉浸式「哥吉拉宇宙」！11月起的主題展設，從館外3號門牆面就出現哥吉拉大剪影投射，自11月8日至12月31日每晚5點到11點亮燈，十足吸睛；館內則展出1954年到正宗哥吉拉2016年的電影原版海報，以及漫畫版哥吉拉震撼重現，更引進台灣唯一正版授權原型師EZHOBI林凱恩所設計製作，總計13組精緻場景模型，磅礡展示在場館一到二樓公共空間，每件皆代表不同的電影名場面，更有兩公尺高的巨大怪獸模型坐落大廳，宣告霸氣佔領新莊。