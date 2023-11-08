民眾黨主席柯文哲8日公布內參民調，聲稱調查結果顯示，柯文哲不只高於國民黨總統參選人侯友宜、更贏過民進黨總統參選人賴清德。對此國民黨表示，民眾黨今日發出的民調模式與現實組合是有距離的，「藍白合不是淘汰賽」，這個組合的決定方式必須真正反映選民投票時的情境，才更有希望完成政黨輪替的主流民意，強調應有共識往聯合政府，避免一人獨裁方向討論。

國民黨表示，從民眾黨公布民調的格式中不難發現，柯文哲把自己跟本黨候選人侯友宜分開計算，題目設計為柯文哲、賴清德、郭台銘為一組，侯友宜、賴清德、郭台銘為另一組，此民調題目設計明顯與主流不同，更忽略民意對於在野合作的期盼，恰恰證明「藍白合」才能實現政黨輪替。

國民黨表示，然而根據過去兩周坊間最新的民調顯示，無論是三腳督或是四腳督，侯友宜都是穩定領先5-6個百分點，之前就已提出針對「聯合政府」為願景的兩種民調模式決定配對組合，其中參考德國模式就是全民調，不只採用選舉常用的對比式民調，更參酌政黨的支持度。

國民黨認為，國民黨與民眾黨過去會談都對於台灣第三波民主化有共識，此時期待民眾黨把握「聯合政府」的歷史機遇，不管德國或日本式，都已在國際間行之有年，學術上也證實可以更精準的反應大選的實際投票結果，均符合柯文哲所最在意的「科學」與「民意」的實質內涵，達到公開透明、公平公正、國際常用、與簡單快速的目的。

國民黨強調，在多數民意希望下架民進黨的大環境中，國民黨提出的是侯、柯配或是柯、侯配，兩黨候選人都應出現在同一張選票上，找出最強的組合實現政黨輪替，組成聯合政府，如此分開計算民調，不僅有損團結氛圍，與社會期待不同，更不符合主流民調的提問方式及科學精神。

柯文哲今日公布的三分民調，調查單位分別為求真民調、趨勢民調與世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心。

求真民調訪問地區為全國22縣市，訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人，抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼，訪問日期11月3日至7日， 有效樣本：3021人(市話：2109份；手機：912份) 在95.0％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.78個百分點之內，加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

趨勢民調訪問日期為11月3日至7日，有效樣本3008人(市話2108人;手機900人)，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.79個百分點之內，訪問地區：全台22縣市年滿20歲的一般民眾，調查方法：市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進 行調查；手機電話調查方法，以國家通訊傳播委員會公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

第三份民調調查單位為「世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心」，調查日期為11月3日至7日，調查方式為手機電訪加市話電訪，有效樣本：3000份(手機900份、市話2100份) 。