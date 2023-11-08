藍白合卡關「侯韓配」行不行？ 「辣個男人」好友說話了

「藍白合」卡關，傳出「侯韓配」說法，南投縣長許淑華8日指出，韓市長已經明確表達自己「啦啦隊」角色立場，近日也以此角色跟藍白兩位候選人溝通，希望「侯柯」能夠真正的合起來，以「下架民進黨促成政黨輪替」為主要目標。

許淑華說，最近看到新聞傳出國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜「侯韓配」的消息，對此韓市長團隊已公開否認並無此說法，他個人也表達很清楚他就是1個「啦啦隊的腳色」，他也一直用這樣的角度在跟藍白兩位候選人溝通，希望「侯柯」能夠真正的合起來。

許淑華表示，她先前在年中的時候就跟大家預告過，接下來韓市長一定是會展開全國輔選，他的承諾也做到了，不管是在總統的部分，不管是在全國立委輔選行程的第1場，上周就特別來到南投來幫3位候選人拉抬，這就是韓市長一直為自己設定的角色。

許淑華認為，韓市長非常清楚的知道，現在國民黨必須要跟柯文哲要有一個非常圓滿的合作，尤其韓跟柯市長有交情，也一直希望在針對藍白兩方能夠做出一些的貢獻，所以現在不斷的幫忙協調，或者是做一些相互資訊傳遞工作，希望讓柯市長認清現在多數民眾的期待，以及目前政治現實是「如果藍白沒有合作，真的很難達成政黨輪替的目標」。

「韓市長一直用這樣的角度在跟藍白兩位候選人溝通，希望侯柯兩人能夠真正的合起來」。許淑華說，「藍白配」還沒有正式在定案之前，大家會繼續的朝合作目標努力，現在剩下沒有幾天的時間，她呼籲兩黨高層摒棄自我立場，以民眾的福祉為最大考量，以下架民進黨促成政黨輪替為主要目標努力。