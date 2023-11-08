百貨商場周年慶吸引不少人前來消費，台北市建管處稽查39家百貨賣場，其中禮客二館、食祿軒餐廳慶城分公司、愛買忠孝店、Diamond Towers等4家違反規定，依法各開罰12萬元並要求限期改善。

台北市建管處表示，10月16日至11月6日針對大型百貨賣場展開無預警動態公共安全檢查，被檢查的39家場所中，有4家違反建管規定者，包含管家婆科技股份有限公司（禮客二館）、食祿軒餐廳股份有限公司慶城分公司、Diamond Towers、愛買忠孝店，4家各開罰12萬元罰鍰，並要求限期改善，以維護百貨賣場周年慶期間，市民消費環境安全。

建管處長虞積學說明，這次檢查不合格場所違規事項，是未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報作業、防火區畫的防火鐵捲門故障無法區畫，嚴重影響防火及人群逃生避難功效。

虞積學表示，執行百貨賣場公共安全聯合檢查的目的，是要求業者平時維護營業場所的公共安全，勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。