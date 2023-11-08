有民眾發現，7日有遊客大白天直接在小琉球環島公路旁群聚拉K吸毒，警方循線逮獲28歲林男、20歲戴男、29歲林女等3名遊客，3人都坦承拉K。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

有民眾發現，7日有遊客大白天直接在小琉球環島公路旁群聚拉K吸毒，警方循線逮獲28歲林男、20歲戴男、29歲林女等3名遊客，3人都坦承拉K。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東離島小琉球每年平均湧入破百萬人次遊客，因而衍生不少交通亂象、生態遭破壞等問題，不料，亂象未平還加劇，有民眾發現竟有遊客大白天直接在環島公路旁群聚拉K吸毒，警方循線逮獲28歲林男、20歲戴男、29歲林女等3名遊客，3人都坦承拉K，待檢驗結果出爐後將依法裁罰，最高可處5萬罰鍰。

東港警分局指出，有民眾7日中午12時50分報案稱，小琉球海洋館外的環島公路旁有多位年輕遊客疑似在拉K吸毒，但員警獲報前往後並未發現，不過經調閱監視器畫面後查出，確實有男女遊客分別騎乘租賃機車在海洋館路旁疑似拉K吸毒。

案經員警深入追查後，得知遊客住在復興路某民宿，員警立即前往該民宿查緝，經詢問後，家住新竹的28歲林男、20歲戴男及家住台中的29歲林女等3人坦承施用第三級毒品K他命。

警方表示，3人訊後都有採集尿液，待檢驗結果出爐後，將依毒品危害防制條例處行政裁罰2至5萬罰鍰不等，並接到6至8小時的毒品危害講習，全案持續向上溯源追查毒品來源，同時加強轄區巡邏查緝，以防止不法發生。

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