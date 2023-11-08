原住民寶杜巴燕前年（2021年）向戶政事務所提出申請，要求單獨使用羅馬拼音（原住民族語）文字登記身分證姓名遭拒後，提起行政訴訟，並舉例「免費鮭魚吃到飽改名就可以？！原住民單列族名卻是製造社會困擾？！」請求撤銷處分，台北高等行政法院判決新北市蘆洲戶政事務所應依其申請，作成准予姓名變更登記為Bawtu Payen之行政處分。可上訴。

原住民寶杜巴燕在2021年4月16日提出申請書，向新北市蘆洲戶政事務所申請單獨使用羅馬拼音（原住民族語）文字登記身分證姓名，但戶政事務所以以《姓名條例》規定戶籍登記應取用中文姓名。

戶政事務所主張，原住民之傳統名字登記形式為，漢人姓名並列原住民傳統姓名羅馬拼音、原住民傳統姓名並列原住民傳統姓名羅馬拼音、單獨使用原住民傳統姓名，申請單獨使用傳統姓名之羅馬拼音（原住民族語）登記身分證姓名於法不符，處分否准所請。

寶杜巴燕提行政訴訟主張，原住民族名字是原住民身分認同權的重要內涵，使用祖先傳下來的名字，使名字有維繫群體認同的功能，原處分禁止原告變更姓名登記為Bawtu Payen，讓其被迫只能放棄使用傳統名字，或勉強使用毫無關聯且無法正確呈現傳統名字發音的中文，將剝奪其透過傳統名字尋求身分認同的重要權利。

換句話說，利用毫無關聯且無法正確呈現發音的中文「寶杜巴燕」來表彰其名字，並無助於促進其身分認同，甚至還要落入主流社會的諧音字文化中，選擇具有正面意義的中文(例如「寶」為珍貴物品之意)來代表自己，卻與原本期許「像先人一樣踏實勤勞」的毫無關連。

台北高等行政法院認為，姓名條例的「應取用中文姓名」文字，應依合憲性解釋原則，擴張解釋為「應取用國語姓名」，原住民族語言書寫系統依法既為原住民族文字，且該書寫系統選擇以羅馬拼音訂定，則請求單獨以羅馬拼音登記其傳統名字Bawtu Payen，即未違反姓名條例規定，並依同條例規定而為有據，判決撤銷處分，准許其請求。