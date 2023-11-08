桃園市龍潭區一處鐵皮農舍今天（8日）凌晨發生火警，現場家具和裝潢全面燃燒約100平方公尺，消防人員到場發現屋內63歲林男疑逃生不及，被燒成焦屍，林男妻子則是剛好昨晚不住農舍逃過一劫，而其飼養的19隻豬全命喪火窟，雞群也死傷散逃，詳細起火原因仍待釐清。

桃園市消防局8日凌晨2時18分接獲通報，龍潭小北坑街一處1層樓鐵皮農舍竄火，立即出動56人21車到場布水線灌救，破門發現屋內林男已成焦屍，現場燃燒家具裝潢等物品，全面燃燒面積約100平方公尺，凌晨3時40分將火勢撲滅。

據了解，該鐵皮農舍為林男自行搭建，旁邊另蓋出一間休息室，林男夫妻倆就住在農舍附近，2人一周約會到此住3至4天，照顧圈養的豬隻與雞隻並打掃環境。

火災發生後，消防人員在房門發現倒臥在地的林男，疑似發現火警時已來不及逃生，而林男的妻子昨晚則是剛好沒來住農舍，逃過一劫。至於他們飼養的19隻豬「全數死亡」，數量不詳的雞隻也有死傷和散逃情形。