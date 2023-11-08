繼永豐銀開第一槍宣布明年加薪5％，中信銀明年也「好薪情」。中信金總經理陳佳文8日主持「淨零永續關鍵行動論壇」受訪時表示，中信金過去幾年再辛苦，每年加薪幅度皆在3％以上，「明年也會加薪」，但4月才會生效，目前尚未討論要加多少，但可確定是一定會加。

中信金控每年都會制定全球營運據點通用的整體薪酬政策，以求達到具市場競爭力、職責給薪及績效導向等三大原則。每年加薪主要考量「海內外經濟趨勢、市場薪資水平、獲利狀況以及個人績效予以適當調薪。」

若看中信金今年獲利強強滾，今年累計前三季稅後純益485.86億元，創歷史同期新高，年成長51％，主要受惠子公司中信銀年成長10％，明年加薪幅度可期。

通膨高漲，軍公教明年確定調薪4％後，公股銀行首先吹起加薪潮，其中，兆豐金最早通過調薪幅度，明年集團加薪4.5％，而一銀、台企銀、彰銀、合庫銀、華南銀也均表達加薪4％或以上，其中以合庫銀再加上該行年度晉級調薪後平均調幅達6.65％最高。

而永豐銀今年前9月稅後純益127.29億元、創同期新高，年增5.4％，更成為首家喊出加薪的民營銀行，加薪幅度從往年的3％拉高至5％，中信銀也確定明年會加薪。