YouTuber「Joeman」與網紅蕾菈夫妻因涉嫌吸食毒品遭逮，昨（7）日3人皆發出道歉影片坦承吸毒，引發討論；對此，網紅陳沂提到，Joeman道歉後不少創作者公開力挺，反觀蕾菈留言區上卻罵聲一片「這社會未免也太雙重標準了吧！」

陳沂今（8）日在臉書發文指出，「Joeman跟蕾菈的道歉聲明，完全就是奢華公關危機處理v.s.平價危機處理」，Joeman片中直接坦承吸毒，更提到自己知法犯法，所以對於一切他概括承受，最後打親情牌也不煽情，但蕾菈除了影片過長外，片中哭哭啼啼又拿小孩出來扛，情緒勒索社會大眾，所以想當然Joeman影片下留言幾乎都是支持他。

不過，她接著提到，Joeman跟蕾菈犯的是相同的錯，在大麻不合法的國家持有且吸食是犯罪行為，直呼：「這社會未免也太雙重標準了吧！我是不知道對犯錯的人喊加油要幹嘛？加油，繼續再接再厲犯更多錯嗎？」

然而，她可以理解創作者間有交情或是利益掛勾，必須綁在一起，「但看風向對就出來力挺犯罪，我覺得嘴臉太難看了啦！蕾菈你們怎麼就不敢挺？不要雙重標準好嗎？」

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