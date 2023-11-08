劉香慈身材火辣。（民視提供）

劉香慈笑說現在到哪都被叫「士官長」。（民視提供）

劉香慈錄製民視《鬥陣大廟埕》，與郭子乾前往台中大甲學習戰鼓。她今（8日）出席媒體餐敘，分享與永信藥品總經理鍾威凱的7年婚姻生活，她表示2人感情穩定甜蜜，但日常生活中還是不免發生爭執，甚至有次情緒激動到對老公大罵三字經。

她說，前2年開始上表演課，變得更敢表達內心想法，「我們當然會大吵，也會冷戰不講話，直接關閉溝通管道，但是上完課後我在表達喜怒哀樂上變得更具體，有次我們比較『激烈』的溝通，就脱口把舞台劇的台詞『他媽的』說出」。

她強調夫妻間感情很好，溝通順暢，「我如果有不舒服的地方他都會傾聽，我們都不會去委曲求全，而是會因為在乎對方做出更好的改變，因為我們都有共識要共同經營，給小孩更好的環境」。

她10年前在戲中飾演「士官長」令人印象深刻，現在很多人看到她都會跟她分享軍旅生活，以前輕鬆就可以做出20幾下伏地挺身的她，透露現在連1下都做不出，因為她在生完大兒子後，進行拳擊、一對一教練課時因為姿勢錯誤，導致頸椎受傷、肌肉沾黏，「現在頸椎太直，正常的要有點C，所以有陣子生活品質很差，常常頭很痛」，她說現在都靠物理治療積極復健，狀況也漸漸好轉中。