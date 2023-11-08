畢業是人生的重要階段，離開學校，進入社會工作，踏上新的人生道路，每個人多少會留下一些遺憾，《搜狐網》分享12星座畢業後最可能出現的遺憾，來看看是否也說中你後悔的事。

▌牡羊座

牡羊通常比較以自我為中心，可能會後悔沒有與同學好好相處，失去了許多寶貴的友誼。

▌金牛座

金牛較滿足於現狀，可能會後悔沒嘗試更多新事物，錯過了許多機會。

▌雙子座

雙子非常聰明，可能會後悔沒有善用才能，浪費了很多時間。

▌巨蟹座

巨蟹比較情緒化，可能會後悔沒有好好告白，錯過了更多的愛和友誼。

▌獅子座

獅子比較自信，可能會後悔沒有爭取維護自己的權利，錯過更多表現的機會。

▌處女座

處女通常非常完美主義，可能會後悔沒有好好放鬆自己，錯過更多的幸福和自由。

▌天秤座

天秤一般比較優雅，可能會後悔與同學太少聯繫，失去了許多寶貴的友誼。

▌天蠍座

天蠍很會自我保護，可能會後悔沒有好好表達自己的意見，和許多機會失之失臂。

▌射手座

射手個性樂觀開朗，可能會後悔沒有好好規畫自己的未來，浪費了很多時間在吃喝玩樂。

▌摩羯座

摩羯通常比較務實，可能會後悔沒有認真培養自己的愛好，錯過了更多的樂趣。

▌水瓶座

水瓶座通常比較獨立，可能會後悔自己沒與他人好好合作，因此錯失了很多機遇。

▌雙魚座

雙魚通常非常敏感，可能會後悔沒與同窗好友保持更密切聯繫，失去了許多寶貴的友誼。