畢業是人生的重要階段，離開學校，進入社會工作，踏上新的人生道路，每個人多少會留下一些遺憾，《搜狐網》分享12星座畢業後最可能出現的遺憾，來看看是否也說中你後悔的事。
▌牡羊座
牡羊通常比較以自我為中心，可能會後悔沒有與同學好好相處，失去了許多寶貴的友誼。
▌金牛座
金牛較滿足於現狀，可能會後悔沒嘗試更多新事物，錯過了許多機會。
▌雙子座
雙子非常聰明，可能會後悔沒有善用才能，浪費了很多時間。
▌巨蟹座
巨蟹比較情緒化，可能會後悔沒有好好告白，錯過了更多的愛和友誼。
▌獅子座
獅子比較自信，可能會後悔沒有爭取維護自己的權利，錯過更多表現的機會。
▌處女座
處女通常非常完美主義，可能會後悔沒有好好放鬆自己，錯過更多的幸福和自由。
▌天秤座
天秤一般比較優雅，可能會後悔與同學太少聯繫，失去了許多寶貴的友誼。
▌天蠍座
天蠍很會自我保護，可能會後悔沒有好好表達自己的意見，和許多機會失之失臂。
▌射手座
射手個性樂觀開朗，可能會後悔沒有好好規畫自己的未來，浪費了很多時間在吃喝玩樂。
▌摩羯座
摩羯通常比較務實，可能會後悔沒有認真培養自己的愛好，錯過了更多的樂趣。
▌水瓶座
水瓶座通常比較獨立，可能會後悔自己沒與他人好好合作，因此錯失了很多機遇。
▌雙魚座
雙魚通常非常敏感，可能會後悔沒與同窗好友保持更密切聯繫，失去了許多寶貴的友誼。
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