北市蔡姓男子遠赴美國留學並在當地就業，期間收到替代役徵集令，卻始終未能於期限內按時報到。士林地院審理後簡易判決，依違反替代役實施條例判處3月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元；士林地檢認為原審判決刑度，無異鼓勵逃避兵役，因此再提上訴。士林地院審酌，原判決未逾越法定範圍，也無違背公平正義精神，駁回上訴。

判決指出，蔡姓男子現年40歲，2018間收到替代役徵集令，信中明確通知他應於3月5日至台北火車站集合，一同前往台中成功嶺受訓。不過蔡男卻意圖躲避替代役徵集，無故逾應徵期限5日且未向受訓單位報到；士林地院審理，依違反替代役實施條例判刑3月，緩刑2年，支付公庫8萬元。

對此，士林地檢署檢察官不服判決，稱蔡男原審判決3月徒刑，緩刑2年的附加條件，只要支付公庫8萬元，相比他不盡役男應盡的義務，因逃避替代役徵集，得以順遂在國外就學、就業，顯無足道。另再參酌其月薪1.5萬美金的資力，原審判決刑度，恐相等於鼓勵逃避兵役，影響國家役政之公平性，有違平等原則，因此再提出上訴。

士林地院審酌，原審已具體審酌刑法第57條各款所列關於刑罰量定相關情狀，兼顧被告蔡男有利與不利之科刑資料，既未逾越法定範圍，也無違背公平正義之精神，此部分屬裁量權之適法行使，難認檢方摘原審量刑過輕，應予駁回。全案確定。