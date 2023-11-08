副總統賴清德（中）、行政院長陳建仁（右）8日出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮。（黃世麒攝）

副總統賴清德（中）、行政院長陳建仁（右）8日出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮。（黃世麒攝）

衛福部台北醫院急重症大樓今（8）日舉辦動土典禮，副總統賴清德、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、衛福部次長王必勝及新北市副市長陳純敬等人皆受邀出席。該大樓增建計畫經歷4次流標、以及3任行政院長終於可以順利動工，預計2027年完工。

台北醫院院長鄭舜平說，急重症大樓規畫時程很長，從2014年開始規畫，到2018年賴清德任行政院長時核定，但期間又遭遇疫情、缺工缺料等，經過4次流標，在蘇貞昌任閣揆時再追加10億預算，最後終於順利決標，這棟大樓未來總病床數達873床，以及499急性病床，可提供新莊地區居民最好醫療照顧。

蘇貞昌表示，該計畫在自己行政院長任內，經過多次招標、流標，於是吳秉叡、蘇巧慧到行政院爭取預算，強調一定要加錢，不然沒辦法蓋，所以在去年11月追加10億元預算，才讓這個大樓能夠順利動工。

陳時中說，2018年時，看到賴清德擔任行政院長核定個著過畫，讓他非常開心，因為在他上任衛福部長後，加上現任部長薛瑞元、次長王必勝的努力，希望讓部立醫院重現光榮，特別是在疫情期間發揮了它的功能，他也打趣地向陳建仁喊話，2020年工程預算、建築經費快速攀升，當時蘇貞昌當行政院長喊出預算無上限，「不知道現在是否還算數？」

陳建仁則說，台灣的醫療服務在Health care排名全世界第一，因為我們有很好的健保、醫事人員及硬體設備，但隨都市發展，像新莊人口越來越多，急重症的照顧就出現不足的情況，而台北醫院的急重症大樓就能夠提供尖端的醫療照顧，所以感謝賴清德、蘇貞昌在行政院任內對於這個計畫的資持、給予足夠經費，讓新莊、新北市甚至全台灣的國民可以得到最好的醫療照顧。

賴清德也說，2018年吳秉叡跟蘇巧慧除了在國會公開質詢外，私下也到行政院找自己，強調台北醫院對整個新北市醫療的重要性，但因為成立近50年，有一些大樓老舊，必須給予新的動能才能肩負起守護市民健康的責任，若不給台北醫院急重症醫療力量，市民就必須到台北市就醫，基於健康平權的想法，當時便大力支持這個計畫。

但賴清德強調，因為有陳時中擬定很好的計畫並一棒接一棒，才有辦法順利在今天動工，另外也感謝新北市府及議會的支持，若沒有市府在工程執照許可以及都市計畫審查的協助下，其實也是很困難。賴清德也藉此機會向醫界說明外來願景，希望透過擬定癌症防治計畫，讓台灣在2030年時，因癌症死亡的人數可以下降三分之一。

陳純敬則對台北醫院在過去3年疫情期間對新北市的貢獻表達感謝，包括擴大篩檢政策，配合成立社區篩檢站，總篩檢人次超過12萬，另外收治急重症新冠肺炎患者的緊急病床117床、加護病房9床，使用人次超過1萬5000人次，另接種疫苗超過33萬人次。

陳純敬也承諾，台北醫院急重症大樓在未來興建的過程中，新北市府將會協調所有局處，從建管、環保、安全甚至將來對於使用執照、拆除執照的核准，都會在行政程序上盡力提供協助。