79歲林姓老婦今日前往桃園市復興區拉拉山登山，在12號神木附近不慎跌倒受傷，消防局接獲通報後，立即派人上山協助救援，到場發現老婦雖意識清楚，但頭部撕裂傷流血，趕緊以擔架帶她下山送醫治療。

桃園市消防局第三大隊巴陵分隊今上午10時獲報，拉拉山12號神木附近有人跌倒，頭部流血需要救援，共出動6人3車前往，11時許發現林婦，確認其意識清楚，但頭部有撕裂傷流血。

救護人員立即替林婦清洗傷口、包紮止血，並使用輪式擔架將她搬運下山，11時34分將傷者帶到登山口，由巴陵分隊救護車送往國軍桃園總醫院治療。