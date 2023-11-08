桃園工業區3廠家齊捐防火毯，助第一消防增添搶救大利器。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園工業區3廠家齊捐防火毯，助第一消防增添搶救大利器。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園工業區3廠家齊捐防火毯，助第一消防增添搶救大利器。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

近年隨著電動車產業發展及普及，電動車輛事故頻傳，尤其起火後需要大量水源搶救，龜山工業區廠商協進會邀集轄內廠家共同捐贈3條防火毯，利用防火毯覆蓋電動車，有效阻絕空氣達到窒息作用，並可侷限火勢擴大，消防局紛紛感謝獲贈消防搶救大利器。

捐贈儀式今日於大林消防分隊舉辦，由翔新企業股份有限公司、綿春纖維工業股份有限公司、昭安國際股份有限公司及高技企業股份有限公司共同捐贈防火毯3件，配發桃園市政府消防局大林分隊及第三大隊使用，將有效提升電動車輛火災搶救。消防局由第一大隊賴志忠大隊長受贈及回頒感謝狀，現場並模擬電動車起火使用防火毯覆蓋車輛搶救演練。

經濟部龜山產業園區服務中心主任廖錦同表示，園區內除了電動車相關產業外，上下班交通工具也有電動車，捐贈防火毯將有效提升園區電動車搶救效能。

龜山工業區廠協會理事長呂寬明，同時也是本次捐贈廠家翔新企業股份有限公司的代表，很高興能拋磚引玉讓更多企業可以強化消防搶救裝備，讓園區的各廠家安全更有保障。

第一消防大隊長賴志忠說明，電動車產業是未來的趨勢，交通事故及電動車火警必然增加，遇電動車火災使用滅火毯覆蓋起火車輛可快速抑制火勢，或是覆蓋於周遭車輛防護避免延燒，提供消防搶救戰術更多的選擇，同時也感謝企業的力量，共同提升消防搶救量能。