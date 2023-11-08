第十屆世界互聯網大會烏鎮峰會8日在浙江嘉興的烏鎮開幕，中共中央宣傳部部長李書磊強調，未來要反對技術封鎖，反對脫鉤斷鏈，突破核心技術研發瓶頸，加速數位技術創新成果向現實生產力轉化，強化數位基礎設施建設方面的合作。他也說，應尊重各國網路主權，不搞網路霸權。

李書磊於開幕式致辭上表示，要堅持創新發展，讓數位世界更好促進人類發展進步，當前新一代資訊技術加速突破，數位經濟蓬勃發展，人類要破解共同的發展難題，必須倡導發展優先，在創新中找動力，在開放中育新機，在合作中謀共贏。

李書磊強調，面向未來，要協同研發、強化成果共享、優化創新環境，特別是要反對技術封鎖，反對脫鉤斷鏈，突破核心技術研發瓶頸，加速數位技術創新成果向現實生產力轉化，強化數位基礎設施建設方面的合作，也促進數位經濟與實體經濟深度融合。

他指出，要堅持守望相助，讓數位世界更好維護和平、安全、穩定，網路空間互聯互通，各國利益深度交融，只有堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，倡導安危與共，才符合全人類共同利益。

李書磊稱，面向未來，我們應當尊重各國網路主權，不搞網路霸權，要加強網路安全交流對話，深化政策溝通、執法合作、技術交流和資訊共享，攜手維護網路安全和秩序。

他提及，中國提出全球人工智慧治理倡議，願與各國加強合作交流，不斷提升人工智慧技術的安全性、可靠性、可控性、公平性，共同促進人工智慧安全健康發展。