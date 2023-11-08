百萬YouTuber Joeman爆出持毒被逮後，於昨（7日）發出道歉聲明的影片，被許多人大讚是「最佳道歉範例」，不到一天就登上發燒第一名，點閱也來到146萬，沒想到卻被發現居然開放營利和抖內。

Joeman昨(7日)發布道歉影片，坦言今年在台灣、國外都有吸食大麻，也持有少量大麻自用，不過有一段時間未使用，他表示不會逃避也不會再犯，未來會積極配合檢調偵辦，接著強調：「這百分之百是我的錯，無從推卸責任」，最後表示事發後有向媽媽道歉，哽咽表示：「我不應該這樣子傷害妳的心，雖然我不是一個完美的兒子，但我會是一個願意改進的兒子」。

大麻事件道歉影片【Joeman】。（影片／Joeman Youtube）

有網友在Dcard以「Joeman道歉7小時破1百萬流量」為題發文，接著指出：「實踐身為youtuber的精髓，什麼主題都可以拍成影片，不愧是掌握流量密碼的全台最頂的youutuber」，沒想到點進去後，除了有廣告之外，還在自介處附上昔日拍攝的影片連結，此外，有網友指出發現這部道歉影片，居然開放營利和抖內，讓網友相當不滿。

對此，網友紛紛開轟：「道歉影片還開營利，真的流量密碼」、「下面一堆留言說原諒、道歉很有誠意，我只能說看看就好，明明就為社會做了最錯誤的示範，結果沒有受到應有的譴責」、「他這一套操作下來，讓人知道為何他能夠節節上升」、「不知道買多少網軍在洗地」、「一般達到門檻YT不會放廣告，但是Joeman自己開了」。

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