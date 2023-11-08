芬蘭大師阿基郭利斯馬基菸不離手是招牌。（海鵬提供）

第36屆歐洲電影獎7日揭曉提名，芬蘭導演阿基郭利斯馬基的新片《落葉》橫掃最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳編劇等5項大獎提名，成為最大贏家。這部片長僅80分鐘的電影，劇情描述基層人物的生活辛酸，卻十分幸福溫暖，被國際影媒形容：「每分鐘都充滿情感。」

片中男女主角尤西瓦塔寧和阿爾瑪波伊斯蒂的愛情效應驚人，加上電影歌曲支支動聽，讓人看得如癡如醉，日前在芬蘭上映首周末即創下3萬人次狂擠戲院欣賞紀錄。不僅入選20多個國際影展，並榮獲坎城影展評審團獎，更將代表芬蘭角逐2024奧斯卡最佳國際電影。

特別的是，阿基郭利斯馬基的電影世界從來沒有忘記現實世界，《落葉》片中從收音機流瀉出來的烏克蘭戰爭現況報導，讓人印象深刻，他說：「我不可能在戰爭期間拍攝電影卻視若無睹。」他的新片毫不拐彎抹角地再次聚焦愛情主題，並以此作為世界衝突的解藥，「這個血腥的世界很需要愛情故事。」電影預計明年春天在台上映。