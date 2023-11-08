曾姓男中學體育老師被控2019年將頭埋在女學生胸部猥褻，少女及其父母提起求償訴訟，一審判決曾男須賠償少女15萬多元及少女父母各8萬元，曾男提上訴後，台灣高等法院二審認定少女及她父母超過2年才提起訴訟， 損害賠償請求權已超過時效而消滅，逆轉改判曾男免賠確定。

判決署指出，少女及她父母提告指控，曾男是中學體育老師，明知她是12歲以上未滿18歲之人，竟基於意圖性騷擾之犯意，在2019年2月22日，以少女就讀班級上體育課時，需要她至體育組辦公室協助蓋章為由，乘她不備一手摟抱腰部、一手觸摸臀部，並將頭壓躺於少女左胸數秒。

少女及其父母主張，曾男侵害她的身體自主權，造成身心受重大打擊，須賠償醫療費用損害及非財產上損害計30萬6255元，且曾男分別侵害少女父、母對少女保護、教養之親權或監護權，且情節重大，須各賠償10萬元。

一審判決曾男須給付少女15萬6060元本息、分別給付少女父母各8萬元，曾男不服提上訴，並主張時抗辯。

高院二審認為少女2019年2月22日、少女父母至遲於108年2月23日，都已知悉其等有本件損害及賠償義務人為曾男，即得對曾男行使本件侵權行為損害賠償請求權，但遲至2021年11月26日始於提起本件訴訟，罹於2年時效而消滅，曾男可以拒絕給付。

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