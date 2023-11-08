00929自6/9成立以來備受市場青睞，除了績效表現優異，從掛牌以來5次的配息次次都是0.11元，已經經歷4次除息都在除息當天盤中填息，每月穩定的配息金額以及填息速度快的優勢，是兩大吸引存股族、退休族不斷投入的原因。

00929基金經理人許忠成表示，簡而言之，無論是績效或配息的好表現，可說都是拜「指數編制規則」之賜。事實上，00929原本就是設定為100%布局電子科技股，而非傳統ETF分散布局各產業，總結00929的特色及優勢分析如下：

一、高股息ETF真愛是「電子科技股」

台股由電子股領軍這句話基本上無人有疑問，而攤開各ETF成分股權重比例，就連第一代高股息ETF的0056都偏愛電子科技股，以超過7成的佔比投放其中；連00878也不例外的握有66.3%的比例，因此可以說電子科技股幾乎是高股息ETF著重的關鍵方向。

資料日期：2023/10/18 ; 資料來源：CMoney，投信官網

二、好賺錢！電子科技股產值百億

然而，要把主力放在電子科技股總要有一定數據讓投資人信服，根據CMoney 10月23日最新數據顯示，電子科技產值確實相較於其他產業來得既賺錢又吃香，規模以357(千億)元碾壓次高僅有61.5(千億)元的金融保險業，所以說各ETF投放電子科技股確實有其根本因素。

資料日期：2023/10/23 ; 資料來源：CMoney

資料日期：2023/10/23 ; 資料來源：CMoney

三、指數規則影響成份股，成分股左右報酬指數優劣

過往投資人習慣只看「股息率」，容易因為淨值下跌造成不合理的超高股息率而迷惑。但是近年來因為ETF盛行，金融教育相關資訊越發普及，投資人開始專注「整體報酬率」，開始理解除了股息值得追求之外，應該更進一步追求「含息總報酬」優異的標的。

因此，進一步以報酬指數（含息）來看，00929所持有的成分股反映出報酬指數的優劣。從5年累計報酬率來看，00929以219.1%的數字遠高於台灣電子類指數及大盤，甚至在股民最在意的年化報酬率部分，也是以27.2%遙遙領先00878及0056。

因此也造成了今年成立以來，以優異的報酬成績擄獲投資人的心，在短短不到半年的時間，一舉拿到千億規模的好成績。

資料來源：CMoney，指數公司，各大投信; 2018/10/23-2023/1023

截至目前為止，00929選擇電子科技股作為主要成分股，以既有數據來說幾乎無可挑剔，然而要達到「穩定月配息」，究竟選哪些電子科技股就存在其重要性，畢竟要抓住投資者「拿得到吃得到」心理，總是要入袋為安才有最真實感受。

四、00929穩定月配息關鍵 40檔成分股佈局廣

按照00929五次月配息的公告來看，穩定落在每單位0.11元，年化報酬率7-8%左右，功勞來自於選股邏輯排除景氣循環股，並且設定ROE要三年為正，掌握獲利能力強的成分股的助力。00929根據指數編輯規則6月進行成分股調整，佈局在IC設計龍頭聯發科、聯詠外，增加旺宏、華通、臻鼎、景碩、廣積、新唐等，也涵蓋今年話題熱的AI應用、電動車、儲能等具成長潛力產業，最重要的是這些佈局的權重都以不超過4%，避免受單一個股影響，端看此一佈局可以說是雨露均霑的橫跨電子科技股。

再看五年的年化波動度，最佳是00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30報酬指數」，年化波動度均低於大盤及電子類指數，也較其他兩檔高股息指數為低。第二名則是0056追蹤的「臺灣高股息報酬指數」。

00929追蹤的「特選臺灣科技優息報酬指數」則因100%聚焦科技股，波動度為三檔中最高。但統計後發現僅比大盤稍高1%，在可接受的波動範圍下，00929的報酬風險比遠高於大盤以及其他知名高股息指數，因此稍積極想追求報酬的投資人紛紛投入00929的存股行列。

資料來源：CMoney，指數公司，各大投信; 2018/10/23-2023/1023

掌握電子股成長力 存股族0050、00929別放過！

因此就無時間多做他想的簡單存股族來說，想完整掌握台股走趨獲利，基本上投資者多會觀望這兩項搭配組合，以台灣最熱門的0050及00929搭配組合，0050掌握臺灣50指數的績效，換句話說，買0050就是一次買進臺灣股市市值最大的50家上市公司；而00929則是當前唯一成分股由百分百電子科技股組成，等於幫投資者掌握台股「最有利」的成長面。

儘管電子科技股在台股中擁有絕對優勢，不過仍深受國際趨勢 如：美股、聯準會、AI漲跌等走向影響，因此如果信仰科技發展的投資人，可以接受台股科技股正站在趨勢浪頭上，建議投資者透過分批存股或是定時定額的方式累積張數，掌握在對得時間點投資到正確標的，享受息收甜美果實。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。