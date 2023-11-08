徐女興沖沖跑到梅山京城銀行要滙29萬至不明帳戶，行員得知她要投資不明藥物馬上報警。（竹崎分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉徐姓女子在LINE上遭不明人士洗腦推銷，聲稱香港某藥廠健康食品非常暢銷，現在買穩賺不賠，保證獲利數倍，徐女興沖沖跑到梅山京城銀行要滙29萬至不明帳戶，行員得知她要投資不明藥物馬上報警，經警方說明，徐女才驚覺遇上詐騙，直呼好恐怖！

竹崎分局梅山大南聯合所日前接獲梅山京城銀行來電表示，一名徐姓女子要滙29萬元至國泰不明帳戶，行員關懷提問，徐女無法明確說出用途，最後才說要投資香港不明藥品，行員察覺徐女可能遭到詐騙集團詐騙，請警方協助。

所長郭訓良、警員張又升到場，徐女說她10月13日接到不明名稱LINE電話推銷，讓她相信香港某藥廠健康食品買了就穩賺不賠，徐女11月6日在對方指引下，至梅山京城銀行欲匯款至歹徒國泰不明帳戶，警方告知該不明LINE好友為詐騙集團分子，以穩定獲利吸引被害人是典型的詐騙話術，經警方詳細解說後，徐女才恍然大悟。

郭訓良說，近幾個月常聽到鄉親反映有不明LINE推銷電話，指某生技公司藥品或保健食品暢銷、可投資，所幸民眾已有所警覺，多半會主動詢問，目前尚未聽聞有人受騙。

竹崎分局分局長閻百川獲知該阻詐案情，即前往梅山京城銀行頒發感謝狀及獎勵金，並感謝行員劉家宜、襄理林振造的細心與機警，一同守護民眾財產，同時提醒民眾，詐騙手法日新月異，切勿聽從他人指示匯款或提供帳戶，以免受騙。