雅典郊區一處橄欖園中，一顆約有150年歷史的老橄欖樹層層新芽中，枝幹有著被鋸子砍過的痕跡。農民說，橄欖油價飆漲下，掛著纍纍果實的橄欖樹就成了偷兒心目中的肥羊。

美聯社報導，橄欖油價水漲船高，有一部分與西班牙長達兩年的乾旱有關，而這讓全地中海的宵小有了新的下手目標。希臘、西班牙、義大利各橄欖種植心臟區的倉庫搶劫案、上等油摻劣質品案、航運資料偽造案等都有攀升現象。最糟糕的，莫過於成群的盜賊拿鋸子到無人看守的果園鋸下結有纍纍果實的樹幹，甚至砍掉整棵樹。

希臘果農馬柯（Konstantinos Markou）說：「橄欖賊可以生產的油量，有時比果農自己還多。這是真話。」

橄欖農原本就苦於應付生產成本高漲，以及氣候變遷帶來的暖冬、暴洪和加劇野火的影響，如今又要防盜賊偷樹。

這些盜賊往往「物盡其用」，砍掉整棵樹的時候，通常會砍成小段、裝上貨車，把枝幹賣給木材廠或柴火商，並把果實賣給榨油廠。

榨油廠老闆帕帕克里斯托（Neilos Papachristou）說，有些盜賊下手過重，「不但偷了橄欖，還重創果樹，有些果樹可能要4、5年時間才能恢復」。

盜賊猖獗，導致果農為了減少果樹遭受長期損傷而提早採收，造成的後果就是產量下滑。擁有5000棵橄欖樹的農民貝卡斯（Christos Bekas）說，以重量計算，生產1公斤油所需的橄欖是去年的2.5倍以上。

在歷經數十年成長之後，全球橄欖油市場因西班牙近兩年的乾旱而天翻地覆。西班牙占全球橄欖油供應量40%左右。這個農事年度的全球產量，預計將從去年的340萬公噸減少至250萬公噸。

西班牙、希臘和義大利的特級初榨油9月份基準價格來到9歐元（約新台幣315元），是2019年的3倍多。

而這當然會造成消費者的負擔。在希臘，1公升裝的特級初榨橄欖油價格去年賣約8到9美元，今年已上看15美元。

希臘農民馬柯痛斥竊賊鋸樹偷果實的行為，說：「這是重罪。你們也在扼殺你們自己的歷史。」