澳洲總理艾班尼斯日前訪問中國。澳洲學者分析，澳中關係雖獲緩和，但澳洲已「看穿中國的作法」，認知到中國會把貿易當作威脅武器，並認定中國是最大潛在國安威脅。雙方恐難回到過去友好狀態，澳洲更不太可能直接轉變立場、支持中國加入CPTPP申請。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4日至7日訪問中國，中方宣佈解除多項對澳洲的經濟制裁，中國國務院總理李強並表達中國積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願。部分澳洲媒體分析，艾班尼斯此行後可能會轉變立場，對中國加入CPTPP讓步。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）安全研究與犯罪學系資深講師黃呂琛（Roger Lee Huang）接受中央社記者訪問指出，艾班尼斯政府回歸專業外交後，不走莫里森（Scott Morrison）政府「大聲公外交」的路線，為澳中進一步接觸帶來契機。許多媒體會描述現在是澳中關係的「穩定時刻」，不過，澳中今年貿易往來創下新高，這證明無論兩國關係多差，澳洲與中國在經濟上都存在很深的聯繫。

黃呂琛認為，澳中關係確實有修補及走向正常化，但重點是，無論是經濟制裁、或是解除經濟制裁，都是中國單方面的決定，澳洲則處於被動。

黃呂琛分析，2017年以前，澳洲與中國關係非常友好，中國國家主席習近平還曾在2014年訪問澳洲。不過，澳洲這幾年在許多層面「看穿了中國的做法」，看到中國會將貿易武器化來威脅澳洲，還可能以政治因素拘捕澳洲公民。

黃呂琛指出，中澳之間雖然達有共識，但主要的共識還是聚焦在經濟層面。在國家安全方面，澳洲仍是延續過去政府政策，走向與美國的聯盟。

黃呂琛認為，現在，澳洲瞭解中國對其經濟的重要性，但也認知到中國是澳洲國家安全最大潛在威脅。因此，就算雙方關係修復，也不太可能恢復先前的友好狀態。澳洲不太可能馬上轉向，直接支持中國加入CPTPP的申請。

針對中方向艾班尼斯表達加入CPTPP的意願，黃呂琛分析，艾班尼斯的公開回應指出，若任何國家要加入CPTPP，都需要表現高貿易標準，並未明確支持中國加入CPTPP。此外，澳洲助理貿易部長艾爾斯（Tim Ayres）今年7月曾暗示，中國距離成為成員還有段距離，這顯示澳洲目前沒有改變立場。

他分析，中國要加入CPTPP還有很長的路要走，目前也還有五、六個國家希望加入，包括台灣。

至於澳洲與台灣關係的前景，黃呂琛指出，與美國及日本相比，澳洲對台灣的態度相對保守，他認為，在艾班尼斯訪中後，澳洲對台灣並沒有特別新想法，而是保持「一中政策」及維持現狀的立場。此外，澳洲是以國家安全的視角看待台灣議題，尤其目前普遍認為，跟過去10年相比，現在兩岸擦搶走火的可能性越來越大。