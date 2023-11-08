今日為立冬，一般人都會利用食物進補，不過進補就有分溫補、平補、清補（涼補）3種，若民眾不小心搞錯，恐怕會讓腸胃不適、痘痘爆發等症狀找上門。崇學馬光中醫診所院長黃千瑞就表示，今年立冬為暖冬，應該適合用「溫補」來進補，例如西洋参銀耳露、四神湯、仙草雞湯，這些食材會比較適合這時候的天氣，避免大家補錯了更傷身。

青少年吃補結果冒痘痘，青壯年吃補口乾舌燥甚至咽痛失聲或者月經不來，銀髮族吃補失眠便秘或痔瘡出血等，皆是提醒民眾補錯了更傷身，失去了進補養生的初衷。

民間有「立冬補冬，補嘴空」的俚語，就是提醒民眾透過食補來補充營養恢復體力，養精蓄銳為年後做準備。可是現今已非傳統農業社會，需要依靠大量勞力，滿街的薑母鴨、羊肉爐、藥膳排骨，讓人隨時食指大動，卻又時常聽到民眾吃補後產生許多不適症狀。

黃千瑞就表示，今年立冬為暖立冬，民眾適合用溫補的方式來進補，避免一不小心補過頭，中醫的「溫」補「涼」補，指的是食物的屬性，而非溫度。例如常見的羊肉牛肉桂圓就是偏溫性的食物，而螃蟹瓜果就是偏涼性，但經過烹調煮食方法或加入辛香佐料或米酒，食物屬性也有可能改變。

若一不小心補錯造成腸胃不適，黃千瑞也說，可以透過按摩天樞、大橫、水份、下脘、中脘、氣海、關元等穴道來緩解不適，也可以透過山楂陳皮茶、玫瑰花茶來緩解症狀。