太康有機農業專區業者賴東卿（第一排右四）在專區內投資興建專屬有機農產品的冷鏈物流廠房，每日處理量最多達到1萬5000包蔬菜。（張毓翎攝）

極端氣候下，蔬菜容易腐爛、壞損，台南市柳營區太康有機農業專區業者賴東卿在專區內投資興建專屬有機農產品的冷鏈物流廠房，每日處理量最多達到1萬5000包蔬菜，除了服務太康專區農友，也收取處理台南其他地區小農生產的有機蔬菜，維持蔬菜品質、確保衛生與安全。

賴東卿說，這座有機農產品冷鏈物流廠房占地268坪，建廠費用總計6000萬元，政府補助1300萬元，甫於近日完工，引進高端機具設備全程品管、24小時不斷電，其中特別設置的真空預冷機，能有效降低作物採收後的田間熱及呼吸熱。

他也提到，廠房設置自動包裝產線，搭配少部分人力選別，能充分協作處理其他農場的量能，另在物流管理上，可控管進出貨數量及追溯產品流向等，不僅省時也省工，蔬菜分級包裝後，將送往好市多、全聯等通路，或是作為學童午餐、團膳食材。

農業局說，太康專區原以有機農產品生產為主要定位，新增建構冷鏈物流體系後，更符合食品衛生安全規範，定位提升至生產到通路品質雙保證，葉菜類延長保鮮最長可達1個月，增加產銷調節的彈性。