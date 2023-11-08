哪來的勇氣站在車旁邊補油門...！日前有車主將車臨停在桃園市桃園區元化路上，看到前方有位阿伯逆向而來，且要將機車停上診所前騎樓看診，於是車主將車向後退些讓出空間，只見阿伯奮力催著油門，且雙手要抬起機車龍頭，好讓機車能順利上去，下秒，阿伯直接連人帶車的噴上騎樓，還擦撞停在騎樓的1輛機車；網友看完也傻眼表示「硬要騎上去」、「出現移動神主牌，怕怕」。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段1分多鐘影片，拍攝地點位於桃園市桃園區元化路上，從畫面中可見，有1名阿伯逆向而來，且疑似要將機車停放上騎樓看醫生，於是汽車駕駛便向後退，讓出空間給阿伯。

然而，正當阿伯用力催著油門，且雙手用力抬起龍頭，要將機車先上人行道上不久後，正當以為阿伯順利上了人行道，下秒卻直衝噴上騎樓，還不慎擦撞停放在騎樓的機車。

對此，原PO也在貼文寫下「這位阿北很急著要停車，就這樣衝了上去，很危的險餒，阿北下次別這樣，人家好好放在上面的摩托也有事，事後有想幫忙找上面摩托車車主，後來沒找到...」。

影片一出，網友紛紛留言表示「沒力氣推車上去，硬補油門也不會控制力道。到底有沒有駕照啊？！那車前檔肯定裂了。」、「哪來的勇氣站在車旁邊補油門...」、「硬要騎上去」、「出現移動神主牌，怕怕」、「樓主還預知這阿伯會出事，趕快閃遠一點」。