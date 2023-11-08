各國文化習慣不同，要先做功課以免踩雷。日本女模伊藤桃桃分享，在超商發現低卡料理，拍照PO到網路上，竟被日本網友罵到爆，原來是因為她的照片看起來像在路邊拍的，讓不少人懷疑她邊走邊吃，因此吐槽她沒禮貌又不衛生，事後她也發文澄清說，她是在車裡吃的，只是在走回車上的途中拍照片。

日本人氣女模伊藤桃桃近日在推特上分享，在7-11發現了好東西，高麗菜絲加沙拉雞肉與日式調味料拌勻，就是一份美味又低卡的減肥餐，吃完很有飽足感，但熱量只有167大卡，真的很讚。

沒想到照片曝光以後，竟引來大批日本網友吐槽，原來是因為伊藤桃桃的照片看起來像是在路邊拍的，而高麗菜絲的包裝也已經打開，筷子插在袋子裡面，讓不少網友以為她邊走邊吃，留言狂轟「不會吧？邊走邊吃東西嗎」、「邊走邊吃也太沒禮貌」、「看上去衛生習慣很差」。

對此，伊藤桃桃再度在推特上發文解釋說，她沒有邊走邊吃，只是先拍了照片而已，後來她是在車子上吃的，然後吃完發現很不錯，才想發文推薦給大家。