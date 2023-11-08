本次會後聲明與與前次不同之處在於新增「金融條件」一詞，鮑爾表示聯準會將密切關注長天期美債殖利率的漲勢，可能會對貨幣政策產生影響。元大投信指出，這表示金融條件維持偏緊狀態，則升息必要性降低，反之亦然，投資人不宜過度押注聯準會政策立場轉向，不過美國10年期公債殖利率觸及5%後，已具備投資價值，吸引機構法人資金大舉買進；而近期美股走勢反映美債殖利率走揚，評價面已反映修正，留意重點企業財測展望，現階段相對財報表現更對股價有影響性。

至10月27日，已有約一半的S&P 500企業公布第三季財報，包括亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、英特爾(Intel)、Meta Platforms等78%企業獲利超過預期；Factset預估S&P 500 全年EPS年增0.6%，小幅創高，而明年度上看雙位數11.8%年增率，若配合美國正式停止升息，將創造股價有利發展環境。

元大投信認為，在高利率延續下，企業獲利體質成為脫穎而出重點，凸顯大型龍頭企業的投資價值，根據Factset評估，就算未來三年均維持相對高利率，S&P 500企業EPS受影響程度僅3%。龍頭企業擁有品牌與技術優勢，獲利具護城河保護，是股市回檔修正時的優先加碼標的。

對於經濟環境的不確定，元大投信建議投資人除了瞄準龍頭企業，更可將資產轉為股債配置，特別是美國10年期公債殖利率來到4.9%、長天期投資級債更有6.9%殖利率，債券部位已成為必備；同時S&P 500明年EPS年增率可望達雙位數，透過元大全球優質龍頭平衡基金能同步參與股市成長機會，追求比債券資產更優渥的報酬潛力。