遇到突發狀況時，有些人反應很快，總能迅速想到解決方法。占星家馬夸特（Ryan Marquardt）在生活網站《Best Life》分享危機處理能力超強的6星座，他們遇到問題不心慌，甚至能夠事先做好準備。

▎第6名、處女座

處女座善於解決問題，遇到危機時刻，都會願意挺身而出，盡可能提供協助，而且總能做出正確決策，不僅如此，處女座組織能力也很出色，能夠輕鬆分析任何事情，享受被需要的感覺，不過面對巨大壓力時，處女座仍會感到焦慮，只是沒有表現出來。

▎第5名、摩羯座

摩羯座是土象星座，意味他們務實又腳踏實地，當危機出現時，他們不僅不慌張，還能保持鎮定，透過先前的經驗來處理事情，就像一個明智的戰略家，分析形勢後再擬訂出切實可行的方案，遇到問題從不害怕，認為解決問題才是最重要的事情。

▎第4名、牡羊座

牡羊座雖然脾氣急躁，個性有些衝動，但同時擁有領導特質，他們面對危機時不會感到慌張，而是會立刻採取行動，直接面對接下來的挑戰，並盡可能避免問題再次發生，牡羊座積極主動且具有自信，在職場上容易爬上領導階層。

▎第3名、天蠍座

天蠍座天生擁有危機意識，遇到突發問題時，幾乎都已做好準備，因此總能冷靜面對；天蠍座洞察能力強，可說是12星座中的名偵探，喜歡發現線索並解決問題，每當有人遇到麻煩時，他們總是能在第一時間發現不對勁，幫助對方找到解決方法。

▎第2名、雙子座

雙子座腦筋動得很快，又善於溝通與社交，遇到危急狀況，他們總是能迅速解決問題，並找到貴人一起幫忙；此外雙子座活力充沛，可以同時間處理多項任務，效率非常高，事情處理後的結果也令人滿意。

▎第1名、天秤座

天秤座追求正義與公平，危機狀況發生時，他們就像秉持公正的法官，考慮各方面的局勢，並努力找到讓所有人都滿意的解決方法，做事非常有原則，會為了正確的事情而奮鬥，在問題出現前他們會思考各種可能，做好萬全準備。