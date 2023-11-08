美國媒體預測，俄亥俄州一場將墮胎權納入州憲保障的公投今天可望過關，似乎預告了墮胎將成為明年總統大選重要議題。

略多於一半的票數開出後，有線電視新聞網（CNN）和美國廣播公司新聞網（ABC News）等媒體表示，由於贊成票較多，這場公投可望過關，允許修訂州憲，確立「對自己生育做決定」的權利，墮胎也包含在內。

把墮胎權作為施政重點的總統拜登表示，俄亥俄州人「投票保護他們的基本自由」。

拜登在聲明中表示：「俄亥俄州人和全國各地選民拒絕了MAGA共和黨民選官員實施極端墮胎禁令的企圖，這些禁令將婦女的健康和生命置於危險之中。」MAGA指的是拜登2024年大選可能對手川普的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

拜登也說，限縮生育權「極端且危險」。

美國最高法院17個月前推翻憲法保障的墮胎權，為一些州完全禁止墮胎鋪平道路。

最高法院推翻具里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，俄亥俄州訂定州法，禁止在子宮內檢測到心跳後的所有墮胎，這通常是在懷孕6週左右、許多人甚至還不知道自己懷孕的時候。

那條法律目前因面臨挑戰而暫停，意味目前在俄亥俄州懷孕22週內仍有可能進行墮胎。