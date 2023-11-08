當歐洲聯盟（EU）人士談論2030年可能加入歐盟的新成員國時，土耳其並不在列。歐洲議會土耳其事務報告員坦言，歐洲存在「土耳其疲勞」。

法新社報導，歐盟今天發表有關候選國家朝歐盟標準邁進的年度報告時，眾人目光將聚焦於烏克蘭及摩爾多瓦。

土耳其自1999年以來一直是歐盟正式候選國。歐盟領袖於2004年批准啟動與土耳其的入盟談判，時任英國首相布萊爾（Tony Blair）讚揚這是歷史性的事件，展現出文明之間不存在衝突。

但當時歐洲領袖與安卡拉當局在賽普勒斯（Cyprus）的分裂議題上陷入爭執，事實證明這場危機只是雙邊關係動盪的前兆。

如今，雙方存在的多半是一種交易性關係，而非朝夥伴關係邁進的道路，儘管雙方不會公開承認這一點。專家們指出，彼此關係能改善的領域有限。

對許多歐盟成員國來說，長期停滯的土耳其入盟談判已經名存實亡。長期反對安卡拉加入歐盟的奧地利9月甚至呼籲終止土耳其的入歐進程。歐盟官員私下表示，這麼做雖然比較坦率，但沒有人願意踏出第一步。

今年5月土耳其大選過後，歐盟領袖重燃了對安卡拉的改革希望。他們下令歐盟執行機構及其外交政策負責人準備一份關於如何發展雙邊關係的報告。

這份報告將於12月舉行的歐盟領袖峰會前提交，但專家和歐盟官員警告，不要指望雙邊關係會有何真正改善。

伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）國際關係教授艾登－杜茲吉特（Senem Aydin-Duzgit）表示：「我並不期待雙方關係出現任何有意義的重振，因為真正能夠取得進展的領域有限。」

歐洲議會土耳其事務報告員艾摩（Nacho Sanchez Amor）表示，正如奧地利評論所表明，歐洲存在「土耳其疲勞」。

歐洲議會的議員表示：「我們厭倦了維持（土耳其的）入盟進程，因為對方顯然沒有走向民主標準的政治意願。」

歐盟指責土耳其在民主和法治方面開倒車，特別是2016年政變失敗後，當局對認定的政變支持者和反政府人士進行鎮壓。