國內外抗癌勇士、家屬及公益陪騎車友以單車環台，8日騎到台東馬偕醫院與癌友相會。（蔡旻妤攝）

國內外抗癌勇士、家屬及公益陪騎車友以單車環台，8日騎到台東馬偕醫院與癌友相會。台東馬偕醫院院長王功亮。（蔡旻妤攝）

「不倒騎士，騎出生命」國際單車環台圓夢活動邁入第11年，國內外抗癌勇士、家屬及公益陪騎車友約百餘人5日台北出發，第4天騎到台東馬偕醫院與癌友相會。台北林先生分享20年前罹患第4期大腸癌，透過運動及飲食調整，仍健康活著，藉此鼓勵癌友勇敢不放棄。台東馬偕院長王功亮也特地到場為他們加油打氣，並祝福不倒騎士們順利騎完全程。

不倒騎士是每年於11月為生命環台騎行1100公里的抗癌勇士，儘管患病，他們卻毅然抉擇突破自身、家庭及社會種種障礙，以決心和毅力來完成單車環台騎行，延續「運動抗癌癌症不來」的理念，今年邁入第11年，騎士們展開為期10天1100公里的騎行挑戰，有來自台灣與海外的抗癌勇士包含家屬共50人，各地公益陪騎車友100餘位。

其中4位來自香港的癌友表示，多年前他們的總召曾來參與台灣不倒騎士的環島活動，覺得相當有意義，回香港後也成立不倒騎士車隊，讓運動抗癌的精神向世界各地延伸。

台東癌友王女士2年前因施打COVID-19疫苗出現異常的副作用，進一步檢查而發現罹患乳癌3期，展開為期2年的開刀、化療、放療之路，她分享這段刻苦的過程，特別感謝主治醫師黃壽森的鼓勵及馬偕團隊用心的治療。台北林先生回憶起20年前，被宣佈罹患大腸癌第4期，當時覺得人生將盡，但20年過去了，透過運動及飲食調整，仍然健康活著，鼓勵癌友要勇敢不放棄。

經過短暫休息及用餐，不倒騎士帶著台東馬偕院長王功亮、部長黃文傑、醫師劉張惠泉的鳴笛聲與眾人的祝福，邁開步伐繼續往後6天600公里的騎士行程。