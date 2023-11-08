話題台劇《有生之年》雖已完結仍話題不斷，其中大齡單身族的男主角，在面對事業、感情、家庭各方面挫折及問題，除了勇敢地讓生活持續向前外，中壽建議40歲以上的大齡單身族群，在光棍節前夕應優先完善「補足長照缺口」、「強化壽險保障」，即使未來老後無伴侶在旁相伴，面對突如其來的疾病或意外發生時，依然能活得燦爛。

根據內政部最新統計資料顯示，與劇中男主角同屬40世代的大齡單身族群就佔了約93萬人、即將「奔四」的30世代也逼近160萬人，顯示當今台灣社會愈來愈多人選擇「無伴下無小」的生活模式，然而看似自由愜意但責任並未隨之減輕。

中國人壽提醒40世代大齡單身族群，當父母年邁老去時，只有自己可以陪自己一輩子，因此更需要未雨綢繆，善用「中國人壽溢享增心長期照顧終身保險」四大特色，包含：長期照顧一次保險金及完全失能一次保險金、長期照顧分期保險金及完全失能分期保險金最高給付18次，其中分期保險金係數依不同給付次數而有不同，最高達1.2倍；此外，還有豁免保險費機制，提前為自己老後失能或長期照顧狀態做好準備，以期能獲得完善的長期照護且避免造成過重的經濟負擔。

以40歲高先生投保「中國人壽溢享增心長期照顧終身保險」保險金額新台幣(以下同)2萬元、繳費期間20年期年繳保險費36,820元為例，若不幸符合長期照顧狀態或完全失能及條款約定條件時，除了啟動「豁免保險費」機制及獲得「一次性保險金」12萬元，以優先採購輪椅、助行器等輔助設備外，每年還可獲得「分期保險金給付」，以補貼看護費用和生活雜費支出，未來若持續符合長期照顧狀態，第1~5次每年可獲得24萬元分期保險金給付，第6~10次及第11~18次期間將會各自以係數1.1倍、1.2倍進行給付，分別每年領取26.4萬元、28.8萬元分期保險金，最高可獲得494.4萬元的合併給付金額，以緩解長期照護帶來龐大的經濟負擔。

40世代的大齡單身族群雖然是「無伴下無小」的生活模式，但仍可能是家中父母重要的生活支柱，而我們永遠不知道明天和意外哪一個先來，若事前未做好足夠保障，恐讓家庭經濟陷入困境，中國人壽建議除了透過前述保單補足長照保障缺口外，還可以投保「中國人壽美利安心美元利率變動型終身壽險–定期給付型」美元利變型終身壽險保單，除了能享有終身壽險保障外，亦有初次罹患急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術兩大心臟之「初次罹患特定傷病保險金」給付(保險年齡達八十六歲之保單週年日前)，滿足多面向需求使保障再升級。