國民黨總統參選人侯友宜8日與苗栗縣農漁會3巨頭座談農業對策，聽取各農會幹部意見。（謝明俊攝）

侯友宜赴後龍與苗縣19農漁會座談，主張讓農田水利會回到原位。

侯友宜8日專程到苗栗縣與全縣17個鄉鎮市農會、縣農會3巨頭舉行座談，苗栗縣長鍾東全程作陪，並希望在場人士能團結一致，如果藍白不能合時也要走出自己的路，全力支持侯友宜。侯友宜在回答多位農會幹部提問，除了參照鍾東錦提議老農年金應從1萬元起跳發放外，侯友宜大力抨擊農田水利改為官派後，結果問題叢生，溝渠長滿雜草沒人管，他主張讓水利會回到原本的定位，才能對農民發揮效益。

國民黨總統參選人侯友宜8日由苗栗縣長鍾東錦等陪同，與全縣農漁會3巨頭座談農業對策。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦呼籲在場農會3巨頭全力支持侯友宜。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦帶頭高呼侯友宜、陳超明等當選。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣黨部8日中午安排侯友宜在後龍鎮南龍區漁會，與17個鄉鎮市農會及縣農會等3巨頭舉行座談，苗栗縣長鍾東錦、前縣長劉政鴻、立委陳超明、苗栗縣議長李文斌、副議長張淑芬及苗栗縣議會國民黨團書記長鄭碧玉、縣議員林寶珠、鄭秋風，後龍鎮長謝清輝都到場力挺。

鍾東錦首先致詞表示，，選舉士氣很重要，我們現在就是團結一致，堅定腳步支持侯友宜，選舉能和當然更好更強，如果不能合，我們也要走自己的路，走出一條康莊大道。苗栗縣是農業大縣，因此，特別邀請全縣17個農會、南龍區漁會和縣農會等3巨頭一起，希望大家能團結一致，好好打贏這場選戰，鍾東錦並推薦海線立委陳超明、山線立委邱鎮軍，鍾東錦並暗諷山線立委選舉，邱鎮軍的對手是駙馬爺，打起來並不輕鬆，不僅要贏得兩席立委，在全國也要開出亮麗的成績，讓侯友宜心想事成，馬到成功。

國民黨總統參選人侯友宜8日由苗栗縣長鍾東錦等陪同，與全縣農漁會3巨頭座談農業對策，座談結束後仍欲罷不能，與前縣長劉政鴻、立委陳超明等繼續討論。（謝明俊攝）

接著，17個鄉鎮市農會3巨頭分別提出建言，後龍鎮農會總幹事黃文恭表示，農業缺工問題很嚴重，手續很複雜，是否可以讓工廠移工在假日時合法地來協助農業需求。頭份市農會理事長徐陳森，公糧收購價格過低，希望侯友宜未來可以提高收購價格。三義鄉農理事長邱耀彬表示國土規畫議題影響農民很大，罰則也很重，集貨場及農舍的問題是否能夠合法化？

苑裡鎮農會總幹事鄭年均則表示，公糧收購價格南北不一，一國2制，能否公平調整？今年小犬颱風帶來稻作嚴受損，無法繳交，目前還不到2％的農民能夠繳交。後龍鎮農會總幹事黃文恭表示，目前現行農業保險都是商業保險，門檻比較高，應該適時調降門檻，讓農民看得到吃得到。

從事酪農業的造橋鄉農會理事長陳裕福則指出，目前國內酪農被廠商予取予求，甚至惡意不收購鮮乳，讓酪農辛苦生產的鮮乳丟棄，讓酪農非常心痛不捨，尤其是2025年要全面開放紐西蘭鮮乳進口，更將打擊國內酪農生計，現在的政府不理不睬，希望侯市長當選後能解決這個問題。

鍾東錦則建議，老農津貼應從1萬元起跳，農民種稻一年收入也不過10餘萬，日常過日子都不夠，如果無法提高公糧收購價格時，就要用老農津貼補助，他找人算過，一年要多2百億左右，2百億元不算多，中央隨便向美國買個軍艦就好幾千億了，可以造福眾多老農。

侯友宜接著對相關發言一一回覆，他對於農業缺工問題表示，農產品有季節性，非農忙時期，農工不需那麼多，要調節這個問題，可由政府與人力仲介公司合力成立平台，並予專長分類訓練，在何種季節需要何種農業專長工人，可以隨時提供農工需求，這個就像產銷問題一樣，只要調配好就沒問題。其次是公糧收購，侯友宜認為應該提高到每公斤29元。對於國土計畫，新北市也面臨許多類似問題，國土保育地如何能在兼顧環保保育下，也顧全農民權益，不能影響農民生計。

侯友宜說，酪農的問題，南部更為嚴重，因南部的酪農規模更大，2025的開放政策，對酪農影響真的很大，現在的政府也沒提出對策，酪農面對這波衝擊，我們要做好因應準備，提高內銷需求，以國內酪農為主，他將把全國酪農集合起來，共同來面對鮮乳開放問題，也希望義美、光泉等大公司能夠買一點國產鮮乳。

侯友宜說，他當時提出老農年金是逐年按照物價波動指數往上調整到1萬元，他會尊重縣長鍾東錦所提方式，從1萬元起跳，並要照顧到真正耕種的農民。侯友宜並強調，他如果選上總統時，農田水利會將回復到過去的民間團體，當初水利會是怎麼來的，就回歸到原來的樣子。侯友宜痛批，農田水利會變成公家的以後，許多地方的農田水利設施反而沒人管，許多溝渠都雜草叢生，他走遍全台灣，到處都有人反映這個問題，罵聲連連，尤其是雲林、彰化的農民，所以他認為水利會應該回歸它原來的定位。