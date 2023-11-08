民眾黨總統參選人柯文哲推出鬆綁代理孕母等生育政策，衛福部長薛瑞元今（8）在立法院首度鬆口，《人工生殖法》修正草案會納入代理孕母選項，國健署亦透露修法方向，擬擴大同性伴侶、單身女性可執行人工生殖。醫師指出，國內人工生殖需求很大，代理孕母制度在歐美行之有年，已是國際趨勢，對於法規鬆綁皆表示「樂觀其成」。

現行《人工生殖法》規定，僅限夫妻一方有不孕症或重大遺傳疾病者，可使用人工生殖技術，同性伴侶、單身女性不適用，亦不開放透過第三人子宮完成生育的「代理孕母」。由於國內法規限制，近年有不少人為完成生育夢想，選擇赴美國、泰國等地執行人工生殖或尋求代理孕母。

新光醫院生殖醫學中心主任李毅評指出，全台約有15％女性有不孕症，其中10％為子宮因素，嚴重者可能需要代理孕母，過去推估每年約有數千人有代孕需求，代理孕母在歐盟、美國都行之有年，這是世界趨勢。

李毅評指出，以歐盟經驗為例，最早開放人工生殖的對象是女同志已婚伴侶，其次是單身女性， 最後是男同志已婚伴侶。國外評估發現，同性伴侶或單身女性生下來的兒童，其社會心理發展和一般家庭的小孩沒有明顯差異。

對於衛福部擬放寬人工生殖適用對象，高雄長庚醫院婦產科教授藍國忠也表示樂觀其成，因為臨床上看到許多人有需求，代理孕母議題已經奮鬥20年，來來回回太久了，希望盡快通過。他知道很多單身女性選擇到美國、泰國、烏克蘭求子，如果國內法規可以鬆綁，這群人可以在台灣獲得好的治療。

藍國忠指出，代理孕母議題發展較成熟，社會上較有共識，而同性伴侶和單身女性生育是比較近年才有的議題，因此不免擔心後案延遲前案，希望以病人的需求為優先，盡速通過不孕女性可使用代理孕母。